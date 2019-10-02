Sanatçı Ünlüoğlu yaşamını yitirdi

Uzun yıllarını tiyatroya veren, seslendirmenin en önemli isimlerinden, geniş kitlelerce tanınmasını ise “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı Testere Necmi karakterine borçlu olan aktör Tarık Ünlüoğlu akciğer kanseri nedeniyle dün 61 yaşında hayatını kaybetti.

16 Kasım 1958 yılında İzmir’de dünyaya gelen ve İzmir Namık Kemal Lisesi’nde okuyan Ünlüoğlu, çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında yarı profesyonel olarak futbol oynar. Sinemaya, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray’ın da aralarında olduğu yıldızlara duyduğu ilginin de etkisiyle oyuncu olmak ister. Önce Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda opera bölümüne girer. Yıllar sonra seslendirme alanında ünlenmesinde burada sesinin aldığı terbiyenin etkili olduğunu söyleyecektir. Bir yıl sonra konservatuvarın tiyatro bölümüne geçer ve Cüneyt Gökçer’in öğrencisi olur. Konservatuvarı bitirdikten sonra 20 yıla yakın süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahne alır. Ardından eşinin isteğiyle İstanbul’a taşındıklarında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na girer. Ünlüoğlu, tiyatroda geçirdiği yıllarla “Martı”, “My Fair Lady” ve “Resimli Osmanlı Tarihi”nin olduğu oyunlarla tiyatro severlerin takip ettiği aktörlerden birine dönüşür.

Birçok filmde rol aldı

İlk sinema filmi 1989 tarihli Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği “Kantodan Tangoya” olur. Uzun bir aradan sonra 1997 yılında Yavuz Özkan’ın imzasını taşıyan “Bir Erkeğin Anatomisi”nde yer alır. Cumhuriyet’in kuruluşunu konu alan film “Cumhuriyet”te ise Ziya Hurşit’i canlandırır.

Geniş kitlelerce tanınması ise kariyerinin ilerleyen yıllarında “Kurtlar Vadisi” dizisinde Testere Necmi karakterini canlandırmasıyla olur. Bu dizinin tam tersi bir türde, bir sit-com olan “Benim Annem Bir Melek”te aile babası Cahit Turuncu karakteriyle komedi alanındaki yetkinliğiyle de dikkati çeker. Katıldığı bir programda yıllarca tiyatroda çalışmasına rağmen kimsenin kendisini tanımadığını, Testere Necmi’yle saygı görmeye başlamasını sitemle karışık dile getirir.

Ana akım sinema kariyeri de devam eden Ünlüoğlu, 2007 yılında Yavuz Turgul’un yönettiği “Kabadayı”nın yanı sıra Ata Demirer’le birlikte rol aldığı “Eyyvah Eyvah 2” ve “Eyyvah Eyvah 3” ile “Berlin Kaplan”ında da rol alır. En son ise TV dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da bir silah baronu Ünal Kaplan’ı canlandırır.

Son yaş günü paylaşımı

Ünlüoğlu, iki ay önce 61’inci doğum gününü sürekli gittiği Kıbrıs’ta kutladı. Gülenay Kalkan, eşinin elini tutarken çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşarak, “Benim en değerli hediyem... Doğum günün kutlu olsun sevgilim” notuyla paylaşmıştı.

1 yıldır kanserle mücadele ediyordu

Tarık Ünlüoğlu bir yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dün öğle 12.40 sıralarında Maslak Acıbabem Hastanesi’nde hayatını kaybeden sanatçının doktoru Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, “Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisimize aldık ama yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kaybettik” dedi. Acı haberin ardından Demet Akbağ, Can Gürzap, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Oya Başar ve Melek Baykal gibi birçok ünlü isim hastaneye akın etti.

Cenaze töreni yarın

Sanatçı, yarın Levent Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

‘Ölüm ona hiç yakışmadı’

Ünlüoğlu’nun ölümünün ardından birçok ünlü isim duygusal mesajlar paylaştı.

Ata Demirer: Uzun yaz gecelerimiz vardı kahkahanla aydınlanan... Bir şarkıydık, bittik. Artık geride hatıralar, filmler ve sesin kulaklarımızda... Nur içinde yat dünyanın en güzel abisi...

Oktay Kaynarca: Abim, mekanın cennet olsun.

Tarkan: Tarık Ünlüoğlu’nun vefatına çok üzüldüm. Nur içinde yatsın. Eşine, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Emel Sayın: Çok üzüldüm. Hep sevgiyle anacağım. Nurlar içinde uyusun.

Emel Müftüoğlu: Ben seni hiç gitmemiş varsayacağım, çünkü bu dayanabilecek bir şey değil. Arkadaşlarım geçmişin avuçlarının arasından çaresizce kayıp giderken hiçbir şey yapamamak acıklı....

Seda Bakan: Tarık Abi bu çok erken oldu. Seni tanımış olduğum için çok şanslıyım. Çok güzel anılarımız oldu. Allah Gülenay Abla’ya, ailesine ve sevenlerine sabır versin.

Gonca Vuslateri: Sabahlara kadar oturduğumuz masamızda, ekipçe şarkılar söylerdik. Köpeğimi bile kucağına alıp besledin. Tiyatro ve sinema dünyasının başı sağ olsun.

Ceyda Düvenci: Ne demeliyim ki.... Gülüşün, kahkahan hep aklımda... Yerinde rahat et.

Mehmet Ali Erbil: Can yol arkadaşım Tarık... Bizi yarı yolda bırakıp gittin. Mekanın cennet olsun.

Melek Baykal: Biz Tarık’la birlikte büyüdük, ölüm ona hiç yakışmadı. Pazar günü beraberdik, espriler yaptı. Bir senedir mücadele ediyordu ama hayatına devam ediyordu.