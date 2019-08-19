Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İnşa edilen bir binanın dış sıvanın yapımı sırasında tahta iskele çöktü.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3 ilde PKK'ya karşı 'Kıran' operasyonu!Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'de 15, Şırnak'ta 12 ve Van'da 16 olmak üzere 43 mağara ve sığınağın imha edildiği bildirildi.