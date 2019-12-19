Sarışın Bomba (Atomic Blonde) filmi konusu ve başrol oyuncuları

TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Sarışın Bomba (Atomic Blonde) filmine ilişkin detaylar filmi izleyecek olan vatandaşlar tarafından araştırtılmaya başlandı. Aksiyon ve Casusluk türünde çekilen Sarışın Bomba (Atomic Blonde) filminin yönetmen koltuğunda David Leitch yer alıyor. ABD yapımı olan Sarışın Bomba filminin başrollerinde Charlize Theron yer alıyor.

SARIŞIN BOMBA FİLMİ KONUSU

Lorraine Broughton MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...

Antony Johnston'ın aynı adlı romanından uyarlanan Atomic Blonde'un başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy yer alıyor.

SARIŞIN BOMBA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Charlize Theron (Lorraine Broughton)

James McAvoy (David Percival)

Sofia Boutella (Delphine)

Tobby Jones (Gray)

Bill Skarsgard (Merkel)

John Goodman (Emmet Kurzfeld)

Eddie Marsan (Spyglass)

James Faulkner (C)