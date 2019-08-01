Saros Körfezi’nde plaj tartışması

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaz başından bu yana, Saros Körfezi’ndeki halk plajlarının akıbeti tartışılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Temmuz ayı içerisinde, Edirne’nin Keşan ilçesindeki Saros Körfezi’nde bulunan toplam 7 plajın 5 yıllığına kiralanması için kurumlar arası ihale yapılacağını duyurdu. İhale kapsamında, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İtalyan Koyu, Yayla Liman Arkası, Danişment, Erikli 1, 2, 3 ve 4 olarak bilinen plajlara, büfe, duş, tuvalet, soyunma kabini, cankurtaran kulesi gibi günlük ihtiyaçların karşılanabileceği tesisler yapılacağı, bu yerlerin 5 yıl süreyle işletilip kiralanmasına izin verileceği duyuruldu. Bakanlık ihale bedelini ise 764 bin 591 lira olarak belirledi. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde Keşan Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırıp, ihaleye katılmak için yetki istedi. Meclis toplantısında kiralanacak olan yerlerin Keşan Belediyesi adına yeniden ihaleye çıkarılıp üçüncü şahıs veya firmalara kiralanarak, gelir sağlanmasının hedeflendiğini gündeme getirdi. Ancak meclis çoğunluğunu oluşturan muhalefet üyeleri önergeyi reddetti. Muhalefet kumsalların bedelsiz olarak Keşan Belediyesi’ne devredilmesi durumunda olumlu oy kullanacaklarını duyurdu.

‘Kumsallar halkın’

CHP Keşan Belediye Meclis Üyesi Aladdin Öztürk, Milliyet’e yaptığı açıklamada şu iddiaları gündeme getirdi: “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurumuz neticesinde, 17 Temmuz’da gündemlerinde böyle bir ihalenin olmadığı, ancak söz konusu yerler için Keşan Belediyesi yetkilileri ile bakanlık yetkilileri arasında yazışmalar olduğu söylendi. İl Müdürlüğü’nden yetkililer 5 yıllık kiralama için Meclis kararının gerekli olduğunu bizlere aktardılar. Şayet halka kaliteli hizmet götürülmek isteniyorsa söz konusu yerlerin kullanım hakkı bedelsiz olarak belediyeye devredilsin, vatandaş yapılacak tesislere sembolik bir ücret ödesin. Belediye başkanı Meclis toplantısında ihaleden sonra söz konusu yerlerin başka şahıslara kiralanacağını söyledi. Her fırsatta bu giriş ve düşünceye karşı duracağımızı söylüyoruz. Mücavir ve SİT alanları halkındır.”

‘Kıyılar herkesindir’

Trakya Platformu Sözcüsü Bülent Kaçar, yapılması gündeme gelen ihalenin kıyı kanuna göre yasal olmadığını belirterek şu bilgileri verdi: “Saros sahilleri ücretsiz olarak halkın kullanımında olmalıdır. Kıyı kanuna göre kıyılar herkesindir. Bireysel olarak şezlong veya sandalye koyabilirsiniz. Ancak birileri gelip para karşılığı gölgelik dikemez.”

‘Amaç kaliteli hizmet’

Keşan Belediyesi yetkilileri ise, halka kaliteli hizmet vermek için ihaleye katılmayı istediklerini ancak günlük ihtiyaçları karşılayacak tesislerin yapılmasının muhalefet oylarıyla reddedildiğini, sahillere hizmet götürmek istediklerini, kazanç elde edilmesi gibi bir planın söz konusu olmadığı bilgisini paylaştı.