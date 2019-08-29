Her akşam Türk televizyonlarından birbirinden farklı sinemalar ekrana geliyor. Bu akşamsa bilim kurgu ve gerilim türündeki yabancı sinema Savaş Gemisi filmi yer alacak. Peki, Savaş Gemisi (Battleship) filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

SAVAŞ GEMİSİ KONUSU

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı’nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam’in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane’dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

SAVAŞ GEMİSİ OYUNCULARI

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler var.