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20.09.2019 - 11:22 |

Savunma Sanayii Başkanı'ndan S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "S400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak" diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı'ndan S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sözlerinden satır başları:

S400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak. Rusya'dan savaş uçaklarımızı görün, inceleyin teklifi var ama sürecin daha başındayız. (Patriot alımı) Teklifleri değerlendiririz.

Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz.

TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
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