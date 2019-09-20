Savunma Sanayii Başkanı'ndan S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sözlerinden satır başları:

S400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak. Rusya'dan savaş uçaklarımızı görün, inceleyin teklifi var ama sürecin daha başındayız. (Patriot alımı) Teklifleri değerlendiririz.

Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz.

TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.