Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 13 Kasım MPİ Sayısal Loto çekilişi
Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü Sayısal Loto çekilişi Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile belirleniyor. 2 haftadır 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da katlanmaya devam etti. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişi için devreden tutar 3.382.760,98 TL olarak açıklandı. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da bu akşam 1270. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişlerde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiyede katlanmaya devam ettti. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Sayısal Loto çekilişinde 2 haftadır 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da katlanmaya devam etti. Sayısal Loto'da bu haftaya devreden tutar 3.382.760,98 TL olarak açıklandı. Sayısal Loto 1269. hafta çekilişinde 5 bilen 121 kişi 7.040,00 TL, 4 bilen 6.643 kişi 96,75 TL ve son olarak 3 bilen 125.906 kişi 13,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.
Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.