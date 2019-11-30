Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? 30 Kasım 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 30 Kasım 2019 tarihli çekilişi bu akşam yapılacak. Bu hafta 6 bilen çıkacak mı?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 30 KASIM 2019

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak olan 30 Kasım 2019 Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te izlenebilecek. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde şanslı numaraları görüntüleyebileceksiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BURADA OLACAK