Sefer görev emri nedir? e-DevleT sefer görev emri Sorgulama...

Sefer görev emri gündem oldu. ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınmasını mümkün kılan sefer görev emrinin nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. Öte yandan henüz bu kavramı yeni duyanlar ise "Sefer görev emri nedir?" sorusunu yöneltiyor.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer görevi verilen yedek personelin seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası esas alınarak muvazzaflık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun sefer görevi verilir.

SEFER GÖREV EMRİ NEREDEN SORGULANIR?

E-devlet sistemi içerisinde yer uygulamalardan biri de sefer görev emri sorgulama. Sefer görev emri sorgulama yapmak isteyen gençler, askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaatta bulunarak veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.