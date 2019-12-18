Sefirin Kızı oyuncularından Engin Akyürek kimdir? Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri

Sefirin Kızı yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Sefirin Kızı oyuncularının arasında bulunan Engin Akyürek'in gerçek yaşamı araştırılıyor. Engin Akyürek yaşı, Engin Akyürek boyu ve nereli olduğu merak konusu. İşte Engin Akyürek kimdir sorsunun yanıtı...Sefirin Kızı yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Sefirin Kızı oyuncularının arasında bulunan Engin Akyürek'in gerçek yaşamı araştırılıyor. Engin Akyürek yaşı, Engin Akyürek boyu ve nereli olduğu merak konusu. İşte Engin Akyürek kimdir sorsunun yanıtı...

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?



12 Ekim 1981'de doğan Engin Akyürek, sinema ve dizi oyuncusu.



Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.



Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.



2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015’te “En İyi Aktör” seçilmiştir. ve Emmy için “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday olmuştur

ENGİN AKYÜREK DİZİLERİ



2004 - 2007 Yabancı Damat Kadir Sadıkoğlu

2006 Kader Cevat

2007 - 2008 Karayılan Nizipli

2009 Bir Bulut Olsam Mustafa Bulut

2010 - 2012 Fatmagül'ün Suçu Ne? Kerim Ilgaz

2014 - 2015 Kara Para Aşk Ömer Demir

2017 Ölene Kadar Dağhan Soysür

2019- Sefirin Kızı Sancar



ENGİN AKYÜREK FİLMLERİ



2014 Bi Küçük Eylül Meselesi Tekin

2019 Bir Aşk İki Hayat Umut