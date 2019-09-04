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04.09.2019 - 15:02| AA

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın cenazesi toprağa verildi

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
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Ömerli Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı Salihköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Salihköy Camisi'nde düzenlenen törende, şehidin ailesi ve yakınları Arapça ağıt yaktı.

"KIZINI KUCAĞINA ALACAKTIN"

Şehidin 7 aylık eşi Fatma Acar, eşinin askeri kamuflajını giydi. Şehidin naaşına sarılan Acar, "İki ay sonra doğum yapacaktım, kızını kucağına alacaktın." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Dünya Acar ve kardeşleri de gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından şehit Acar'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehidin babası Alaadin Acar'a Türk bayrağı verdi.

Şehit Acar'ın geçen yıl güvenlik korucusu kadrosundan, jandarma uzman onbaşılığa geçtiği öğrenildi.

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir'in de katıldığı törende sık sık, "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

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