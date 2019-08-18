Selzede İstanbul

İstanbul’da bir süredir devam eden sıcak hava dün yerini sağanak yağışa bıraktı. Özellikle Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe’de etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış hayatı felç etti.

Fatih’te etkili olan sağanak yağmur nedeniyle tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı. Çarşı esnafı dükkanların zarar görmemesi için su tahliyesi yaparken, bazı işyerlerinin elektrikleri kesildi. Eminönü Yeraltı Çarşısı da şiddetli yağmur yüzünden sular altında kaldı. Alt geçitte su seviyesi hızla yükselirken esnaf da dükkanlarındaki mallarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Çarşı esnafı, yaklaşık 2 milyon liralık zararlarının meydana geldiğini söyledi. Ayasofya ve Sultanahmet’i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı.

Su ile dolan Unkapanı Alt Geçidi’ndeki su tahliye işlemleri sırasında ise kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ceset alt geçitten çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üsküdar’da da yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Üsküdar Meydanı’nda kara denizle birleşirken vatandaşların bir çoğu ayakkabılarını çıkararak yürüdü. Bosna Bulvarı üzerindeki yol ise yağıştan dolayı çöktü. Şiddetli yağış nedeniyle Kurbağalıdere’de bazı tekneler, halatlarının kopması sonucu sürüklendi. Teknelerden biri battı.

Çobançeşme Kuyumcukent’te yapımı devam eden metro durağının önünde bir otomobil, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Tramvay ve vapur durdu

Hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler durduruldu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı kısa bir süre işletmeye kapatıldı. Vapur seferleri de şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle bir süre durduruldu. Aşırı yağmur nedeniyle D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde küçük hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Ataköy’de de bir alt geçit su altında kaldı. Çatalca’da ise bir elektrik direğine yıldırım düştü.

Metrekareye 114 kg yağış

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Fatih’te metrekareye 114, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye’de ise metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta merkezlerine 2 bin 414 ihbar yapıldığı, taleplerin süratle sonuçlandırılması için ekiplerin bütün seferber edildiği vurgulandı.

‘Önlem alacağız’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Kapalıçarşı’da incelemede bulundu. Kapalıçarşı’nın çatı kısmında basın mensuplarına bilgi veren Ersoy, şunları söyledi: “Geçen yıl yapılan çalışma sayesinde Kapalıçarşı baştan sona yenilendi. Çatıdan herhangi bir sızma olmadı, çatıda başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon giderleri, bu iklim şartlarını, bu yağmur oranlarını taşıyamıyor. Taşıyamadığı için giderlerden geri tepiyor ve tekrar çatıdan açık camlardan içeri sızma oluyor. Çatı başarıyla aktardığı için sadece birkaç noktada sızma olmuş.”

Ersoy, “Giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun aktarılabileceği altyapıyla ilgili gerekli hazırlık çalışmalarını yapıp, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız” ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise, “Altyapıdan kaynaklanan sorun tamamen yağmur suyu debisinin yükselmesi sonucu oluştu, alt hatta kalan Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı’ndaki hatlardan suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından su taşması meydana geldi” dedi.

Kocaeli’de dolu yağdı

Kocaeli’de de sağanak nedeniyle halk zor anlar yaşadı, yollar su altında kaldı. Bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. D-100 Karayolu ve TEM yolu geçişlerinde araçlar yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Dilovası’nda sağanağın ardından meydana gelen fındık büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle Dilovası rampasında yolun bir bölümü beyaza büründü. Kentte vapur seferleri de iptal edildi.

Gemlik’te hortum paniği

Bursa merkez ve ilçelerinde sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Gemlik Körfezi Kumla Sahili yakınlarında oluşan ve yaklaşık 15 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden oldu.

Beyaza büründü

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, özellikle mısır tarlalarına zarar verdi. Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, dolunun yer yer 5 santimetre kalınlığa ulaştığını belirtti.