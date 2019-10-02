02.10.2019 - 15:48 |
Sen Anlat Karadeniz nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler?
Bu akşam ekranlara Sen Anlat Karadeniz dizisi geliyor. Diziyi izleyenler zaman zaman "Sen Anlat Karaniz nerede çekiliyor?" sorusunu soruyor. Öte yandan dizinin oyuncuları da merak edilen bir başka konu...
Sen Anlat Karadeniz dizisi çarşamba günleri ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümleri ekrana geldiğinde takipçiler sıklıkla dizinin nerede çekildiğini ve oyuncuları merak ediyor. İşte diziye ait bilgiler...
SEN ANLAT KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sen Anlat Karadeniz dizisi, Trabzon'da çekiliyor. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi set alanı olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Sümela manastırı, Mızraklı su, Çatma obası gibi yerler de dizide sıklıkla görünen yerler arasında....
SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI
Ulaş Tuna Astepe - Tahir Kaleli
İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu
Sinan Tuzcu - Mustafa Kaleli
Öykü Gürman - Asiye Kaleli
Ali Ersan Duru - Ferhat
Gülper Özdemir - Hazan
Beykoz'da orman yangınıBeykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.