Sen Anlat Karadeniz nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler?

Sen Anlat Karadeniz dizisi çarşamba günleri ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümleri ekrana geldiğinde takipçiler sıklıkla dizinin nerede çekildiğini ve oyuncuları merak ediyor. İşte diziye ait bilgiler...

SEN ANLAT KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Anlat Karadeniz dizisi, Trabzon'da çekiliyor. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi set alanı olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Sümela manastırı, Mızraklı su, Çatma obası gibi yerler de dizide sıklıkla görünen yerler arasında....

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe - Tahir Kaleli

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

Sinan Tuzcu - Mustafa Kaleli

Öykü Gürman - Asiye Kaleli

Ali Ersan Duru - Ferhat

Gülper Özdemir - Hazan