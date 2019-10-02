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02.10.2019 - 15:48 |

Sen Anlat Karadeniz nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler?

Bu akşam ekranlara Sen Anlat Karadeniz dizisi geliyor. Diziyi izleyenler zaman zaman "Sen Anlat Karaniz nerede çekiliyor?" sorusunu soruyor. Öte yandan dizinin oyuncuları da merak edilen bir başka konu...

Sen Anlat Karadeniz nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler?

Sen Anlat Karadeniz dizisi çarşamba günleri ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümleri ekrana geldiğinde takipçiler sıklıkla dizinin nerede çekildiğini ve oyuncuları merak ediyor. İşte diziye ait bilgiler...

SEN ANLAT KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Anlat Karadeniz dizisi, Trabzon'da çekiliyor. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi set alanı olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Sümela manastırı, Mızraklı su, Çatma obası gibi yerler de dizide sıklıkla görünen yerler arasında....

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe - Tahir Kaleli

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

Sinan Tuzcu - Mustafa Kaleli

Öykü Gürman - Asiye Kaleli

Ali Ersan Duru - Ferhat

Gülper Özdemir - Hazan

    Beykoz'da orman yangınıBeykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.
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