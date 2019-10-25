Sevda Erginci (İpek Gencer) kimdir? Sevda Erginci biyografisi

Sevda Erginci, Sevgili Geçmiş dizisinde İpek Gencer karakterine hayat veriyor. Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterine hayat verdikten sonra yeniden bir dizi ile ekrana dönen Sevda Erginci 3 Ekim 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne ve babası ayrı olan güzel oyuncu 15 yaşından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. İşte Sevda Erginci hakkında merak edilenler...

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

15 yaşında oyunculuk ve tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Sevda Erginci, Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda 'Paki ve Sevgi Çiçekleri' oyunuyla tiyatroya adım attı. Kenter Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Sevda Erginci, 2012 yılında 'Koyu Kırmızı' adlı dizide Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikte başrolde oynayarak Ayşe karakterini canlandırdı. 2012’de Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in başrollerini paylaştığı Osmanlı Devlet’inin son zamanlarını anlatan 'Veda' adlı dizide Lamia karakterini canlandırdı.

2013 – 2014 yılları arasında Fox'taki 'Karagül' dizisinde Ayşe karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Haziran 2015'te Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekilen, senaryosunu Onur Ünlü’nün yazdığı 'Uzaklarda Arama' adlı filmde rol aldı.

Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı 2016 yapımı gençlik dizisi 'Hayat Bazen Tatlıdır'da 'Sevda' karakteriyle başrolde yer aldı.

FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandırdı. Son olarak ise Star TV ekranında yayınlanmaya başlayan Sevgili Geçmiş dizisinde üç kız kardeşten biri olan İpek Gencer karakterine hayat veriyor.