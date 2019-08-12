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12.08.2019 - 08:40| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Siemens Türkiye’nin Opera Yarışması genç yetenekleri bekliyor

Siemens Türkiye’nin bu yıl 21’incisini düzenleyeceği Opera Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ağustos olarak belirlendi.

Siemens Türkiye’nin Opera Yarışması genç yetenekleri bekliyor

Kendine güvenen her opera sanatçısının katılabildiği yarışmada elemeler 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Profesyonel ya da henüz kariyerinin başında olan opera sanatçılarının katılabildiği yarışmada başvurular Siemens.com.tr/opera19 adresi üzerinden yapılacak.

Yarışmayı kazanan genç yetenekler, Almanya’da opera eğitimi alma şansı yakalayacak. Genç opera sanatçıları böylece Türkiye’yi dünya sahnelerinde temsil etme imkanına sahip olacaklar.

Türkiye’de 1998 yılından bu yana düzenlenen tek ulusal opera yarışması olma özelliği taşıyan Siemens Opera Yarışması’nın jüri başkanlığını Profesör Yekta Kara yürütüyor.

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