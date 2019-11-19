Kaza, saat 12.45 sÄ±ralarÄ±nda Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ caddede giden motosiklet, karÅŸÄ± ÅŸeritten gelen minibÃ¼sÃ¼n Ã¶nÃ¼ne kÄ±rmasÄ±yla duramayarak minibÃ¼se Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle baÅŸÄ±nÄ± minibÃ¼se vurup savrulan motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken yine motosiklette bulunan arkadaÅŸÄ± kazayÄ± kÄ±rÄ±klarla atlattÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Bir sÃ¼re sonra gelen saÄŸlÄ±k ekipleri ilk olarak aÄŸÄ±r yaralÄ± motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Burkay Tulpar'Ä± hastaneye kaldÄ±rdÄ±. KazayÄ± kÄ±rÄ±klarla atlatan arkadaÅŸÄ± da baÅŸka bir ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ÅžiÅŸli Hamidiye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nan Burkay Tulpar yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Burkay Tulpar ve kaza sÄ±rasÄ±nda arkasÄ±nda bulunan arkadaÅŸÄ±nÄ±n kask takmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Polisin soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.

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