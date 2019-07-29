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29.07.2019 - 13:00| İHA

Siyam ikizleri tercih yapamadı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) barajı geçemeyince tercih yapamadı.

Siyam ikizleri tercih yapamadı

Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olmaları nedeniyle, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından herkesin gözü siyam ikizlerinin üzerine çevrildi. YKS tercihlerinde bugün son güne girilirken siyam ikizleri Ayşe 141, Sema ise 140 aldı. 150 puan barajını aşamadıkları için tercih yapamayan siyam ikizlerinin çok üzgün oldukları öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde oturan Hatice ve Yunus Tanrıkulu çiftinin çocukları 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde üniversite sınavına girmiş, hedeflerinin ilahiyat fakültesini kazanmak olduğunu açıklamışlardı.

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorİstanbul Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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