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06.10.2019 - 07:50 | | Mustafa İstemi

Sokak hayvanlarını besleyene ‘yardım fonu’

Sokak hayvanlarına yapılan kötü davranışların artması karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunun çözülmesi çağrısı TBMM’yi harekete geçirmiş, geçen mayısta Sokak Hayvanlarını Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Komisyonun 5 aylık çalışması sonucu hazırlanan rapor, 4 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Rapor, Genel Kurul’da görüşüldükten sonra yasalaşacak.

Sokak hayvanlarını besleyene ‘yardım fonu’

Hayvan hakları konusunda dünyaya örnek olacak bir çalışma yapıldığını, birçok yenilik getirildiğini dile getiren Komisyon Başkanı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, çalışma kapsamında cezaların, Kabahatler Kanunu’ndan çıkarılıp TCK kapsamına alınmasının caydırıcı olacağını belirtti.

Sokak hayvanlarını besleyene ‘yardım fonu’



Komisyon çalışmaları sırasında sokakta kedi ve köpek besleyenlere 100-250 lira arasında maddi yardım yapılması önerisi rapora da girdi. Konuya ilişkin bölümde, “Hayvanlara yönelik süreçlerin yönetilmesinde kullanılmak üzere, Hayvan Refahı Fonu ya da başka bir ad altında fon oluşturulmalı” önerisi yer aldı. Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında maddi destek konusunun açıklığa kavuşması beklenirken, Komisyon Başkanı Yel, “Hayvanseverlere maddi açıdan yardım yapılması konusunda fon kuruyoruz” dedi.

Sokak hayvanlarını besleyene ‘yardım fonu’


Bu arada TBMM bahçesinde bulunan kediler Meclis’in bu konuda ödeneği olmadığı için hayvan severler tarafından bakılıyorlar.

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