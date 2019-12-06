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06.12.2019 - 17:35 | | İHA

Sokak ortasında cinayet!

Batman’da bir şahıs, sokakta arkasından yaklaştığı kişiyi kurşun yağdırarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Sokak ortasında cinayet!

Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.00 sularında Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.B., önünde yürüyen Rıfat Bilici'nin başına silahla 5 el ateş etti. M.B. olay yerinden kaçarken, bu sırada bölgeden geçen bir doktor kanlar içinde yere yığılan Rıfat Bilici'ye müdahale etti. Doktorun tüm müdahalesine rağmen Bilici kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokak ortasında cinayet

Hayatını kaybeden Rıfat Bilici'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan zanlı, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

 

 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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