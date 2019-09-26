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26.09.2019 - 12:52 | | İHA

Sokak ortasında dehşet!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında sevgilisi olduğu öne sürülen adam tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Sokak ortasında dehşet!

Olay Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Hülya Ü. (43) ile Münir Y. (38) sokak ortasında tartışmaya başladı. Sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs, Hülya Ü'yü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Hülya Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdühalenin ardından sevk edildiği Bursa'da hayatını kaybetti.

Saldırganın kimliğini belirleyen emniyet güçleri, Münir Y.'yi yakalamak için harekete geçti. Münir Y.'nin İnegöl'e bağlı Erikli Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, şahsın yakalanması için jandarmayla birlikte ortak çalışma başlattı. Saklandığı evde emniyet ve jandarma ekiplerince yakalanan Münir Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cinayetle alakalı tahkikat devam ediyor.

Sokak ortasında dehşet

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