Sokaklar bembeyaz oldu O ilde bÃ¼yÃ¼k tedirginlik...

Defne ilÃ§esi Dursunlu Mahallesi'nde gece saatlerinde sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan bir madde, kÃ¶pÃ¼rerek mahalleyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan caddeye doldu.
KÃ¶pÃ¼k nedeniyle tedirgin olan Ã§evre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerinden yardÄ±m istedi.
BÃ¶lgeye sevk edilen Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla yoldaki kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼ temizledi.
Sondaj kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu deÄŸerlendirilen maddenin zararsÄ±z olduÄŸu belirtildi.
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CanlÄ± heykelden rekor denemesi!Ä°zmirâ€™de GündoÄŸdu MeydanÄ±â€™nda, 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± ve ÅŸehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlÄ± heykel gösterisine baÅŸlayan performans sanatçÄ±sÄ± Yunus Ä°ÅŸçi (26), saat 12.00â€™de 17 saati geride bÄ±raktÄ±. Heykelin canlÄ± olduÄŸunu anlayanlar önce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± sonra hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirdi.