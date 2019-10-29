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29.10.2019 - 14:11 | | DHA

Sokaklar bembeyaz oldu! O ilde büyük tedirginlik...

Hatayâ€™Ä±n Defne ilÃ§esinde sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan bir madde kÃ¶pÃ¼rerek caddeye doldu. TedirginliÄŸe neden olan kÃ¶pÃ¼k, belediye ekipleri tarafÄ±ndan temizlendi.

Sokaklar bembeyaz oldu! O ilde büyük tedirginlik...

Defne ilÃ§esi Dursunlu Mahallesi'nde gece saatlerinde sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan bir madde, kÃ¶pÃ¼rerek mahalleyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan caddeye doldu.

KÃ¶pÃ¼k nedeniyle tedirgin olan Ã§evre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerinden yardÄ±m istedi.

BÃ¶lgeye sevk edilen Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla yoldaki kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼ temizledi.

Sondaj kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu deÄŸerlendirilen maddenin zararsÄ±z olduÄŸu belirtildi.

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Sokaklar bembeyaz oldu O ilde bÃ¼yÃ¼k tedirginlik...

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