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31.07.2019 - 00:42| DHA

Soluk borusuna balon parçası kaçan Yağız hayatını kaybetti

Artvin'in Murgul ilçesinde, patlayan balon parçasının soluk borusuna kaçtığı 4 yaşındaki Yağız Şeyoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soluk borusuna balon parçası kaçan Yağız hayatını kaybetti

Olay, Murgul ilçesinde meydana geldi. Şişirilen balon elinde patlayan Yağız Şeyoğlu'nun soluk borusuna balon parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan küçük çocuk ailesi tarafından Murgul Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale ile boğazına takılan balon parçası çıkarılan Yağız, önce Artvin Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yağız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABD’li mimarlardan sınırları yıkan projeKaliforniya Üniversitesi Mimarlık Bölümü profesörleri Meksika-ABD sınırına tahterevalli kurdu. Sınırın iki yakasındaki çocukları buluşturan proje anlamlı görüntüler oluşturdu.
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