Somer Sivrioğlu (Somer Şef) kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu biyografisi

Somer Sivrioğlu, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Akademik kariyer hedefi ile gittiği Avustralya'da Master yaparken şeflik macerasına adım atan Somer Şef, bir süre restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde birçok meze ve ve Klasik Türk Mutfağına ait lezzet bulunan restoran açtı. Birçok ödül alan Somer Sivrioğlu, iki yıldır MasterChef jüri üyeleri arasında yer alıyor. MasterChef yarışmasında kendine has giyim tarzı ile dikkat çeken Somer Sivrioğlu, yarışmacılar ile olan tutumu ile de profesyonelliğini ortaya koyuyor.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü