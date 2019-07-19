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19.07.2019 - 16:55| İHA

Son anda kurtarıldılar!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde başıboş dolaşırken ahır kenarında bulunan gübre çukuruna düşen 2 eşek, itfaiye erleri ve kepçe operatörünün gayretleri sonucunda kurtarıldı.

Son anda kurtarıldılar!

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesine bağlı Gerişburnu Mahallesi'nde ahır kenarında bulunan gübre çukuruna düşerek gömülmek üzere olan 2 eşeği gören vatandaşlar, sıcaktan bunalmış ve boğulmak üzere olan eşeklere serinlemeleri için elleriyle su verirken bir yandan da yetkililerden yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ve Seydikemer Belediyesine bağlı ekipler, olay yerine giderek ortaklaşa çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla gübre çukurunun boşaltılmasından sonra itfaiye erleri, halatla eşekleri bağladı. Gübre çukuru içerisinde can çekişen bitkin haldeki eşekler, kepçe yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Eşekler vatandaşların da yardımıyla olay yerinden uzaklaştırılarak, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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