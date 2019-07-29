29.07.2019 - 14:14
Son Dakika... 300 bin TL ödülle aranan gri listedeki terörist yakalandı
AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi" denildi.
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorİstanbul Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.