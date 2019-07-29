Son Dakika... 300 bin TL ödülle aranan gri listedeki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi" denildi.