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12.11.2019 - 19:36 | | FERİT ZENGİN

Son dakika | Ahmet Altan gözaltına alındı

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan ve Yasemin Çongar gözaltına alındı

Son dakika | Ahmet Altan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüt lehine faaliyetlerde bulunmaktan dolayı eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve Yayın Koordinatörü Yardımcısı Yasemin Çongar İstanbul TEM ekiplerince gözaltına alındı.

2008 ve 2009 yıllarında Taraf gazetesinde yayınlanan balyoz kurgu haberleriyle ilgili olarak gözaltına alındıkları ileri sürülen 2 gazeteci İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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