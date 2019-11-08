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08.11.2019 - 13:12 | | DHA

Son dakika| Bakanlık açıkladı! Tel Abyad'da ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika| Bakanlık açıkladı! Tel Abyad'da ele geçirildi

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekât bölgesinde yer alan Tel Abyadda komandolarımız arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPGnin tuzakladığı mayın ve EYPlerin yanı sıra örgüte ait mühimmatlar da tespit edilerek imha ediliyor. Tel Abyadda son olarak 32 adet katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 221 adet 106 milimetrelik havan mühimmatı ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 mühimmat ele geçirildi."

Son dakika| Bakanlık açıkladı Tel Abyadda ele geçirildi

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
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