08.11.2019 - 13:12 | | DHA
Son dakika| Bakanlık açıkladı! Tel Abyad'da ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekât bölgesinde yer alan Tel Abyadda komandolarımız arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPGnin tuzakladığı mayın ve EYPlerin yanı sıra örgüte ait mühimmatlar da tespit edilerek imha ediliyor. Tel Abyadda son olarak 32 adet katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 221 adet 106 milimetrelik havan mühimmatı ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 mühimmat ele geçirildi."
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