Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Ã‡erkes ilÃ§esinde saat 09.00'da 4.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde, 09.03'te ise 4.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±larÄ± kaydedildi.

Ä°lk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirlendi.Â Depremler Ankara ve diÄŸer Ã§evre illerde de hissedildi.

VALÄ° HAMDÄ° AKTAÅž'TAN Ä°LK AÃ‡IKLAMA: HASAR YOK

Ã‡ankÄ±rÄ± Valisi Hamdi Bilge AktaÅŸ, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde depremlerle ilgili ÅŸu ana kadar kendilerine ulaÅŸan bir olumsuzluk bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AktaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AFAD verilerine gÃ¶re Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n Ã‡erkeÅŸ ilÃ§esinde saat 09.00'da 4,7, 09.03'te ise 4,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°lk bilgilere gÃ¶re bir olumsuzluk bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden AktaÅŸ, "VatandaÅŸlarÄ±n tedirgin olmamalarÄ± gerekir. Åžu ana kadar bize ulaÅŸan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Ã‡ERKEÅž BELEDÄ°YE BAÅžKANI HASAN SOPACI: OLUMSUZ BÄ°R VAKA YOK

Ã‡erkeÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan SopacÄ± da geÃ§miÅŸte ilÃ§ede bÃ¼yÃ¼k bir deprem olduÄŸunu belirterek, vatandaÅŸlarÄ±n ilk anda tedirginlik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak herhangi bir sorun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BaÅŸkan SopacÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Olumsuz bir vaka yok. 18 bin nÃ¼fuslu bir ilÃ§e... Konuyla ilgili arkadaÅŸlar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±." dedi.

PROF. DR. ÅžÃœKRÃœ ERSOY: ZEMÄ°N FAKTÃ–RÃœ Ã–NEMLÄ°

CanlÄ± yayÄ±na baÄŸlana YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi Prof. Dr. Ersoy, "Arda arda depremler oldu. Ama Kuzey Anadolu hattÄ±nda olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ankara'nÄ±n deprem bÃ¶lgesiyle arasÄ±nda 100 km'lik bir mesafe var. ArtÃ§Ä±larla birlikte yeri daha belirgin hale gelir. Zemin faktÃ¶rÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli. Ankara'da bile hissedilen bir kÃ¼Ã§Ã¼k deprem. Bu deprem bile Ankara'yÄ± ilgilendirebiliyor. Zemin ve yapÄ± durumundan dolayÄ± TÃ¼rkiye'nin yÃ¼zde yÃ¼zÃ¼ deprem bÃ¶lgesi..." ifadelerini kullandÄ±

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