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05.12.2019 - 17:42 | | İHA

Son dakika... Fikirtepe'de iki metrobüs birbirine girdi!

Fikirtepe metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önünde duran metrobüse çarptı. Metrobüslerin duraktan alınmasıyla yol akışı tekrar sağlandı.

Son dakika... Fikirtepe'de iki metrobüs birbirine girdi!

 Fikirtepe metrobüs durağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta duran metrobüse arkadan çarptı. 

Son dakika... Fikirtepede iki metrobüs birbirine girdi


İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, ekipler metrobüslerin duraktan alınması için çalışma yaptı. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.

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