Son dakika | Ä°stanbul HavalimanÄ± yolunda hafriyat kamyonu devrildi

Kaza, saat 05.00 sularÄ±nda Hasdal Kemerburgaz Yolu Ä°stanbul HavalimanÄ± istikameti EyÃ¼psultan MithatpaÅŸa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, HavalimanÄ± istikametine seyir halinde olan Bilal Ã–ztÃ¼rk idaresindeki 34 JYC 19 19 plakalÄ± hafriyat yÃ¼klÃ¼ kamyon, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden Ã§Ä±kan kamyon Ã¶nce bariyerlere Ã§arptÄ±, ardÄ±ndan yol ortasÄ±nda devrildi. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã–ztÃ¼rk ile yanÄ±ndaki yolcu BarÄ±ÅŸ Tutal yaralandÄ±.

KazanÄ±n haber verilmesi Ã¼zerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, araÃ§tan kendi imkanlarÄ± ile Ã§Ä±kan yaralÄ±larÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Devrilme soncu kamyondaki hafriyatÄ±n bir kÄ±smÄ± yola bir kÄ±smÄ± da yol kenarÄ±na dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Polis ekipleri ise Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken itfaiye ekipleri ise devrilen aracÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Â



Yolcular ters ÅŸeride girerek uÃ§aÄŸa yetiÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Kaza nedeniyle Ä°stanbul HavalimanÄ± istikameti trafiÄŸe tamamen kapanÄ±rken, yolcular uÃ§aÄŸa geÃ§ kaldÄ±. Kapanan yolda metrelerce araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. GeÃ§ kalan yolcular karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§erek Ã§aÄŸÄ±rdÄ±klarÄ± araÃ§larla uÃ§aÄŸa yetiÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Yolun kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren bazÄ± yolcular ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± film izler gibi seyretti.Â

YaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk saat kapalÄ± kalan yol, kamyonun Ã§ekilmesiyle tekrar trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±. Ã–te yandan hasta taÅŸÄ±yan ambulans yolun kapalÄ± olmasÄ± nedeniyle geÃ§emedi.Â

Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.



