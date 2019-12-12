Kız öğrenci yurdunda panik! Apar topar hastaneye kaldırıldılar

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Ömer Derindere Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler ve öğretmenlerin karbonmonoksit gazından etkilenmeleri üzerine, yetkililer durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine pansiyona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 öğretmen ve 103 öğrenci, İlçe Devlet Hastanesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çorum Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık Devlet Hastanesi’ne giderek öğrencileri ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Vali Çiftçi, yoğun bakımda olan 6 öğrencinin servise alındığını, 105 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Gazdan etkilenen 103 öğrencinin 47'si, Çorum'daki hastanelere sevk edildi. Yoğun bakımda olan 6 öğrencimiz de servise alındı. Yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Müfettiş görevlendirdik, konunun takipçisi olacağız" dedi.

8 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ



Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Tedavisi tamamlanan 8 öğrencinin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, "Şu an itibari ile zehirlenmeye maruz kalan 103 öğrencimizden 52 öğrencimiz Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum Merkez’e sevk edilmiş olup, bunlardan 8'i, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir" denildi.