20.09.2019 - 12:13 | | AA
Son dakika... Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.30, 15.00 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 12.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.