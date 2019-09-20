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20.09.2019 - 12:13 | | AA

Son dakika... Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Son dakika... Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.30, 15.00 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 12.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
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