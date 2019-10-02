Son dakika... Metin Topuz hakkında zorla getirme kararı verildi

ABD Başkonsolosluğu güvenlik biriminde araştırma görevlisi olan Nazmi Mete Cantürk’ün “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada tanık olarak dinlenmesi beklenen başka suçtan tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz duruşmaya gelmeyince mahkeme zorla getirme kararı verdi.



ABD İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser Cantürk ile avukatları katıldı.



Casusluk yaptığı iddiasıyla başka bir davada yargılanan ve ifadesinde Mete Cantürk’ün adını veren ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un bir önceki celse duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Ancak tebligat gitmesine rağmen duruşmaya gelmeyen cezaevindeki Metin Topuz ve Hacı Salih Zeki hakkında mahkeme zorla getirme kararı verdi.