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20.11.2019 - 14:02 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB'den 'ortak devriye' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi" denildi.

Son dakika... MSB'den 'ortak devriye' açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.

Son dakika... MSBden ortak devriye açıklaması

Son dakika... MSBden ortak devriye açıklaması

Son dakika... MSBden ortak devriye açıklaması


Dönercinin tavukla imtihanı kameradaAntalya’nın Serik ilçesinde arkadaşıyla sohbet ettiği sırada, masanın altına giren tavuğu yakalamaya çalışan dönerci Mustafa Aldemir, sandalyeden düşerek hafif yaralandı.
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