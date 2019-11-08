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08.11.2019 - 11:10 | | AA

Son dakika! Bakan açıkladı: Ankara'dan müfettiş grubu görevlendirdik

Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Olayla ilgili Ankara'dan müfettiş grubu görevlendirdik." dedi.

Son dakika! Bakan açıkladı: Ankara'dan müfettiş grubu görevlendirdik

Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Kuddusi Kurt'un açığa alındığı belirtildi.

BAKAN SELÇUK: ANKARA'DAN MÜFETTİŞ GRUBU GÖREVLENDİRDİK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Olayla ilgili Ankara'dan müfettiş grubu görevlendirdik. Soruşturma hassasiyetle sürüyor. Akranlarıyla birlikte otizmli çocuklarımızın destek alması için kolaylaştırıcı kişi ile ilgili çalışmalarımızı da yakında kamuoyuna açıklayacağız. Toplumu bilinçlendirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Okulda 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi.

Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. İddialar arasında, otizmli öğrencilerin, diğer öğrenciler ve veliler tarafından yuhalanması da var.

 

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
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