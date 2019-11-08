Son dakika! Bakan açıkladı: Ankara'dan müfettiş grubu görevlendirdik

Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Kuddusi Kurt'un açığa alındığı belirtildi.

BAKAN SELÇUK: ANKARA'DAN MÜFETTİŞ GRUBU GÖREVLENDİRDİK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Olayla ilgili Ankara'dan müfettiş grubu görevlendirdik. Soruşturma hassasiyetle sürüyor. Akranlarıyla birlikte otizmli çocuklarımızın destek alması için kolaylaştırıcı kişi ile ilgili çalışmalarımızı da yakında kamuoyuna açıklayacağız. Toplumu bilinçlendirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Okulda 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi.

Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. İddialar arasında, otizmli öğrencilerin, diğer öğrenciler ve veliler tarafından yuhalanması da var.