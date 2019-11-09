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09.11.2019 - 19:03 | | AA

Son dakika | Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Etkisiz hale getirildiler

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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    Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildiİç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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