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02.10.2019 - 19:11 | | AA

Son dakika | TSK'dan PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist sayısı 129 oldu

Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

Son dakika | TSK'dan PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist sayısı 129 oldu

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

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