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11.11.2019 - 12:24 | | milliyet.com.tr / AA

Son dakika... Türkiye ve Rusya, dördüncü ortak devriyeyi tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde tamamlandı.

Son dakika... Türkiye ve Rusya, dördüncü ortak devriyeyi tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetleri devam etti..

Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapıldı

MSB'DEN AÇIKLAMA 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki dördüncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte, 62 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." denildi.

Son dakika... Türkiye ve Rusya, dördüncü ortak devriyeyi tamamladı

Son dakika... Türkiye ve Rusya, dördüncü ortak devriyeyi tamamladı

Son dakika... Türkiye ve Rusya, dördüncü ortak devriyeyi tamamladı

Son dakika... Türkiye ve Rusya, dördüncü ortak devriyeyi tamamladı

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