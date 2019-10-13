Son depremler! 13 Ekim Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Deprem ülkesi olan ülkemizde yaşanan depremler büyük paniğe yol açmaya devam ediyor. Ülkemizde 99 yılında meydana gelen Gölcük depreminin yanı sıra Van'da 2011 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremler can ve mal kayıplarının yaşanmasına neden oldu. Son olarak geçtiğimiz ay içerisinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 depremi akıllara birçok soru getirdi. Yaşanan bu depremin ardından vatandaşlar en küçük depremde bile tedirgin olabiliyor. İşte 13 Ekim'de meydana gelen son deprem listesi

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