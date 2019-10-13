13.10.2019 - 12:09 |
Son depremler! 13 Ekim Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Türkiye'de son dönemde yaşanan depremler büyük paniğe yol açıyor. Özellikle İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar bile insanları tedirgin ediyor. Bu sabah saatlerinden itibaren Antalya, Marmaris, Çanakkale, Ankara ve Batman'da küçük ölçekli depremler meydana geldi. İşte 13 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi...
Deprem ülkesi olan ülkemizde yaşanan depremler büyük paniğe yol açmaya devam ediyor. Ülkemizde 99 yılında meydana gelen Gölcük depreminin yanı sıra Van'da 2011 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremler can ve mal kayıplarının yaşanmasına neden oldu. Son olarak geçtiğimiz ay içerisinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 depremi akıllara birçok soru getirdi. Yaşanan bu depremin ardından vatandaşlar en küçük depremde bile tedirgin olabiliyor. İşte 13 Ekim'de meydana gelen son deprem listesi
Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladıBursa’da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.