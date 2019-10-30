Son depremler 30 Ekim 2019 | Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? Son depremler nerelerde meydana geldi? Vatandaşlar son dakika depremleri sorgulamaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen 500 deprem...

MARMARA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 29 Ekim 2019'da saat 18.38'de, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 6,59 kilometre açığındaki depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 29 Ekim 2019'da saat 16.01'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinin 237,76 kilometre açığındaki depremin 38,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi

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