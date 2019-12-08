Son depremler! 8 AralÄ±k Son depremler listesi

TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde yaÅŸanan son depremler vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sÄ±klÄ±kla araÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam ediyor. Yunanistan'Ä±n Girit adasÄ± dÃ¼nden bu yana yaÅŸanan depremler ile sallanmaya devam ediyor. Son olarak Girit adasÄ±nda 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yaÅŸanan deprem korku ve paniÄŸe yol aÃ§tÄ±. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde yaÅŸanan son depremler...

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