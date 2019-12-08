08.12.2019 - 09:55 |
Son depremler! 8 AralÄ±k Son depremler listesi
TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde yaÅŸanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan listelenmeye devam ediyor. Yunanistan'Ä±n Girit adasÄ±nda dÃ¼nden beri yaÅŸanan depremler devam ediyor. Ada adeta beÅŸik gibi sallanÄ±yor. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde yaÅŸanan son depremler listesi...
TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde yaÅŸanan son depremler vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sÄ±klÄ±kla araÅŸtÄ±rÄ±lmaya devam ediyor. Yunanistan'Ä±n Girit adasÄ± dÃ¼nden bu yana yaÅŸanan depremler ile sallanmaya devam ediyor. Son olarak Girit adasÄ±nda 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yaÅŸanan deprem korku ve paniÄŸe yol aÃ§tÄ±. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde yaÅŸanan son depremler...
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BakmayÄ±n böyle küçük göründüÄŸüne! Tek Ä±sÄ±rÄ±kta...Antalya Akvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanÄ±n en zehirli hayvanÄ± olarak bilinen ve tek Ä±sÄ±rÄ±kta 150 insanÄ± öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbaÄŸasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra süt yÄ±lanÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± kuyruklu boÄŸa, albino piton, sÄ±çan yÄ±lanÄ±, aÄŸaç pitonu, aÄŸaç boÄŸasÄ±, tarantula örümcekler, akrep, zehirli kertenkele türleri sergileniyor.