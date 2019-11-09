09.11.2019 - 21:32 |
Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
İstanbul depremi sonrası halk günlük olarak son depremleri merak edip araştırıyor. Sık sık sorulan soru "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" şeklinde... İşte bugün yaşanan deprem listesi...
Türkiye'de her gün deprem oluyor. Fakat İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından günlük olarak deprem listesi takip ediliyor. Peki, 9 Kasım'da yaşanan depremler neler?
SON DEPREMLER NELER?
Bugün 3'ten büyük 4'ten küçük 2 deprem meydana geldi. İlki sabah saat 10.19'da Hatay Samandağ'da 3.7 büyüklüğünde, ikincisi ise saat 18.31'de 3.1 büyüklüğünde Akdeniz'de meydana geldi.