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17.11.2019 - 16:09 |

Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Son yaşanan İstanbul depremi sonrası 'son depremler' araması sık sık yapılmaya başlandı. Vatandaşlar özellikle "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorularına cevap arıyor.

Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

 

Türkiye'de bugün 3'ten büyük 4'ten küçük sadece 1 deprem meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem saat 07.24'te Girit Adası'ndaydı. Öte yandan Marmara Denizi ise saat 01.03'te 1.7 ile sasıldı. Bugün son deprem ise Akdeniz'de meydana geldi.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu

 

 

 

 

Ordu'da 10 ton hamsi tüketildi!Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen hamsi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 10 ton hamsinin tüketildiği festivalde, Karadeniz Sahil Yolu’ndan geçen sürücülere, 'hamsi radarına girdiniz' denilerek şaka yapıldı. Vali Seddar Yavuz ve protokol tarafından durdurulan araç sürücülerine ekmek arası hamsi de ikram edildi.
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