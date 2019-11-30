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30.11.2019 - 10:31 |

Son depremler Kandilli 30 Kasım 2019 | Deprem mi oldu son dakika?

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son dakika depremler nerede oldu. 30 Kasım 2019 Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listeleniyor. İşte son depremler listesi.

Son depremler Kandilli 30 Kasım 2019 | Deprem mi oldu son dakika?

Deprem mi oldu? Son zamanlarda Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan depremler vatandaşları zaman zaman tedirgin ediyor. Peki bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve ykaın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor.

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz ve Ege Denizi'nde ufak çaplı depremler meydana geliyor. 06.24'te Girit Adası Açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30 KASIM 2019 SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Adana'da patlatılan bomba, Suriye'den ateşlenmişAdana'da, eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu caddeye bırakılan plastik patlayıcının müzik kutusu içine gizlendiği ve telefon bağlantısıyla Suriye'den patlatıldığı ortaya çıktı. Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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