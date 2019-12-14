14.12.2019 - 09:50 |
Son depremler! Türkiye'de en son nerede ne zaman deprem oldu?
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklükleri vatandaşlar tarafından korku vepaniğin yaşanmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu?
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Yaşanan depremin hangi bölgede kaç metre derinlikte ve kaç büyüklüğünde yaşandığı gibi tüm detaylar depremi hisseden haber alan herkes tarafından araştırılıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de yaşanan deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilmiş vatandaşlar depremin merkez üssü neresi sorusuna yanıt bulmaya çalışmıştı. Peki Türkiye ve çevresinde en son ne zaman deprem meydana geldi?
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.