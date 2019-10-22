Sosyal Hizmetler istihdam kuraları ne zaman? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 2183 kadro açıldı. Adaylar 10-21 Ekim tarihleri arasında başvurularını yaptı. Adaylar şimdi kura ile belirlenecek. Peki kuralar ne zaman gerçekleşecek?

KURA NE ZAMAN?

kadro ve pozisyonlara yerleştirme, DPB tarafından merkezi olarak Kura ile yerleştirme usulüne göre yapılacaktır. Fakat kuranın ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi henüz yok. İlgili mevzuat gereği 2828 sayılı Kanun kapsamında 2019 yılı için kamu kurum ve kuruluşlarına ayrılan kontenjanların kalan kısmına son yerleştirme dönemi olan Aralık döneminde yerleştirme yapılacaktır.