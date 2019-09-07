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07.09.2019 - 12:30| DHA

Sosyal medyadan buldular! 'Onun yaşı küçük, siz beni çekin'

Antalya'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladıkları 'satılık tarım aletleri' ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Ü.G. adlı kadın ile B.B. (19) ve babası K.B., yakalandı. Baba K.B., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Oğlumun yaşı küçük. Siz beni çekin" diye seslendi.

Sosyal medyadan buldular! 'Onun yaşı küçük, siz beni çekin'

Antalya'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşılan 'satılık tarım arazileri' ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. İlanları inceleyen ve şikayetçilerin ifadesine başvuran polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerden Ü.G. adlı kadını Konya'da, B.B. ve babası K.B.'yi Antalya'da eş zamanlı operasyonla yakaladı. Dün yapılan operasyonda yakalanan Ü.G. de Antalya'ya getirildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Oğlumun yaşı küçük. Siz beni çekin" diye seslendi.

Hesap kavgası! Silahlar konuştu...Zeytinburnu'nda bir restoranda hesap yüzünden meydana gelen silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.
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