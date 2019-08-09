09.08.2019 - 07:18
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için kura yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden sorgulanacak.
Atama sonuçları "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden sorgulanacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak.
Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, 2 yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.