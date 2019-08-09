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09.08.2019 - 07:18

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için kura yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden sorgulanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu!

Atama sonuçları "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden sorgulanacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, 2 yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

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