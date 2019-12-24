Su böreği tarifi ve malzemeleri | Evde su böreği nasıl yapılır?

Su böreği tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Su böreği nasıl yapılır? İşte en güzel ve kolay su böreği yapımı ve püf noktaları.

SU BÖREĞİ MALZEMELERİ

500 gr un

1 adet yufka

Yarım su bardağı süt

2 tane yumurta

200 gr yağsız beyaz peynir

Yarım tencere sıcak su

Yarım su bardağı ermiş tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

3 - 4 dal maydanoz

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

500 gr unun için 2 adet yumurta kırın. Sonra yarım su bardağı süt ile 1 tatlı kaşığı tuz da ilave edip 5 dakika kadar yoğurun. Hamurun kulak memesi kıvamına gelmesi gerekiyor. 5 adet eşit büyülükte beze elde edin. Hamur bezelerini mümkün olduğu kadar ince açın. Açıp yufka haline getirdiğiniz hamurlardan bir tanesini kullanacağınız fırın tepsisine kenarlardan sarkacak şekilde serin. Açtığınız diğer yufkaları ise dörde bölün. Yufkaları hazırlarken arzu ederseniz yapışmaması için hamur açtığınız yüzeye un serpebilirsiniz. Sıra geldi su böreğine adını da veren işleme. Bunun için geniş ve derin bir tencerenin yarısına kadar sıcak su dolduran ve kaynatın. Dörde böldüğünüz hamurları kaynar suya atın. Yufkaları 2 dakika kadar çevirerek kaynatıp yumuşatın. Yufkaların dağılmamalarına özen gösterin. Yumuşayan yufkaları kevgirle sudan çıkartın ve bir kabın içinde koyduğunuz soğuk suya sokarak soğumalarını sağlayın. Sonra da bir süzgece yerleştirerek sularını süzün. Tüm bu işlemlerde yufkaların dağılmaması önemli…

3 ile 4 dal maydanozu ince ince kıyın. Maydanozları peynirle karıştırarak iç harcı hazırlayın. Bir kapta 6 yemek kaşığı tereyağını eritin. Önce tepsiye serdiğiniz yufkayı yağlayın… Ardından böldüğünüz yufkaların yarısını fırın tepsisine büzgülü olacak şekilde dizmeye başlayın.

Her katmanda erimiş tereyağı gezdirin. Yarısı bitince iç harcını serpin ve kalan hamurları da yine tereyağı ile yağlayarak devam edin. Bu iş bitince en alttaki yufkanın taşan kısımlarını yukarı alarak üst tarafı kapatın ve yine yağlayın. Hazırlamış olduğunu tepsiyi önceden 160 dereceye ısıtılmış fırına yerleştiriyoruz. Yufkaların üstü iyice kızarıncaya kadar 30 dakika fırında tutuyoruz. Börek pişince fırından çıkartın ve kısa bir süre soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.