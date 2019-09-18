Süreyya Operası’nda Beethoven senesi

2020 yılı Beethoven’ın 250. doğum yılı. Bütün dünyada olduğu gibi Süreyya Sahnesi’nde de bestecinin eserleri İDOB’un temsil ve konser programlarında sahnelenecek.

İstanbul’un tek opera sahnesi olan Süreyya Operası’nda bu yıl Don Kişot, Falstaff, Aleko, Faust, The Rakes Progress, Don Pasquale operaları ile Mançalı Adam müzikali sahnelenecek. İDOB, bu temsillerin ve yeni bale eserlerinin yanı sıra Verdi’nin Requem’ini de seslendirecek.



Opera ve bale temsillerinin yanı sıra, her yıl olduğu gibi bu yıl da pazartesi akşamları Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Oda Müziği Konserleri dinleyicilerle buluşacak. Serinin açılış konseri 30 Eylül’de flüt virtüözü Şefika Kutluer ile Ankara Yaylılar Topluluğu tarafından sunulacak.



Süreyya Operası sezon boyunca yabancı grup ve virtüözleri de ağırlayacak. 6 ve 7 Ekim tarihlerinde İdil Biret ile İrina Nikotina (keman) ve Julya Krepak (çello) Çaykovski ile Mendelssohn’un triolarını dinletecek. Macaristan’dan Szigetti Yaylı Kuartet ve klarnetçi Gabor Varga dörtlü ve beşli eserlerden bir program seslendirecek. İngiltere’den piyanolu Leonore Trio, Almanya’dan Leipzig Yaylı Trio, çellist Alexander Hülsoff, ABD’den piyanist J. Watson, İtalya’dan flütist Trevisani, Avusturya’dan Fedor Rudin Süreyya Operası Pazartesi konserlerinin misafir virtüözleri.



Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası bu sezonda da gelenekselleşen ‘Fuaye Konserleri’ saat 18.00’de ücretsiz olarak düzenlemeye devam edecek.